La Royal Air Force nel 1960 decise di far 'piovere dei gatti' sul Borneo: la storia

Non tutti i tentativi di eradicazione delle specie invasive riescono pienamente. Ciò è abbastanza accettato dai biologi deputati alla conservazione della natura e persino la Royal Air Force lo ha imparato sul campo...

Negli anni Sessanta l'ex colonia britannica di Sarawak, oggi facente parte della Malesia ma geograficamente unita al Borneo, era afflitta da una folta popolazione di ratti, che stava mettendo a soqquadro le foreste naturali come i pochi campi coltivati della popolazione.

Nel tentativo di contrastare l'avanzata di questi roditori, il governo coloniale britannico decise allora d'introdurre dei comuni gatti domestici sull'isola, visto che le varietà selvatiche erano state sterminate anni prima dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tramite l'impiego dell’insetticida diclorodifeniltricloroetano (DDT) sulle foreste. A rendere davvero sorprendente questa iniziativa furono tuttavia le modalità con cui la Royal Air Force decise di dare il suo contributo per distribuire in giro questi animali.

I militari scelsero di paracadutare migliaia di gatti sopra le foreste, a centinaia di metri di quota sopra le fronde degli alberi. I gatti scelti dall'esercito per svolgere questo compito vennero quindi catturati dalle colonie confinanti, inseriti dentro a delle gabbiette rinforzate, portati nel Borneo, condotti in quota con degli aerei militari e sganciati verso terra.

Rapporti ufficiali affermano che furono 14.000 i gatti a essere liberati sull'isola in tal modo, andando a causare uno dei maggiori danni ambientali che la biologia della conservazione ricordi. Alcuni soldati hanno perfino scritto nei loro diari che in sogno ricordavano il miagolio dei gatti, mentre venivano lanciati nel vuoto.

Gli scienziati non sanno in verità quanti felini giunsero a terra e se all'epoca la Royal Air Force ingigantì un po' i numeri per fare propaganda. Di certo oggi i gatti vengono considerati tra i peggiori killer di animali selvatici presenti in Natura, come ben dimostra il caso dell'Australia, dove i gatti uccidono oltre 2 milioni di animali selvatici all'anno.

Oltre ad aver terrorizzato i gatti, lasciandoli in balia del vento e della gravità, la Royal Air Force fu inoltre anche responsabile dei danni procurati alla vegetazione dai paracadute e della morte di migliaia di uccelli, finiti nello stomaco dei gatti al posto dei ratti.

Tuttavia negli anni sono stati pochi i progetti di eradicazione che hanno raggiunto gli stessi livelli di follia visti con i ratti nel Borneo, agli inizi degli anni Sessanta. Per quanto oggi possiamo guardare a quest'operazione in maniera negativa, all'epoca venne considerata "un successo", tanto che i giornali chiesero al governo britannico di replicarla in altri luoghi isolati del mondo e a ricordarla come Missione "Cat Drop".

Poco tempo dopo anche i dirigenti dell'aeronautica cominciarono comunque a capire di aver commesso un errore. Proprio in quegli anni, l'Australia iniziava a combattere contro il terribile rospo delle canne, che era stato introdotto nel Paese nella seconda metà degli anni Trenta per combattere alcuni coleotteri che colpivano le coltivazioni.

Giunti negli anni Sessanta, i rospi si erano riprodotti in maniera talmente massiccia da diventare una minaccia per la biodiversità e l'economia locale, tanto che i contadini cominciarono a cacciarli per mantenere sotto controllo le popolazioni. Una soluzione estrema che viene compiuta ancora oggi contro il rospo delle canne che continua a riprodursi a livelli preoccupanti.

Vedendo ciò che stava succedendo in Australia, i militari britannici - consigliati da alcuni etologi statunitensi - intuirono che fosse meglio fermarsi e concludere del tutto i lanci, per non ferire ulteriormente l'ecosistema del Borneo.