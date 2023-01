La Royal Mail colpita da un attacco informatico: LockBit blocca la corrispondenza

Il servizio postale britannico, la Royal Mail, è stato vittima di un sospetto attacco hacker russo tramite il ransomware LockBit. A riportarlo è il Telegraph, dopo che la stessa Royal Mail ha confermato l’incidente che ha bloccato la corrispondenza a livello internazionale.

In un messaggio che sta circolando sul web, inviato dai malviventi informatici alla Royal Mail, si legge che i dati sono “rubati e crittografati”. Come avvenuto anche in altre circostanze, viene minaccia la pubblicazione online dell’archivio in caso di mancato pagamento del riscatto. Nella stessa lettera si fa riferimento esplicito al “LockBit Black Ransomware” ed a un rapporto pubblicato da BleepingComputer evidenzia come nella stessa lettera siano presenti link ai dati di LockBit ed alla pagina Tor per pagare il riscatto.

Tuttavia, un portavoce del gruppo di hacker ha smentito che il gruppo filorusso sia dietro l’attacco, ed ha ricordato che qualche attore terzo potrebbe utilizzare i suoi strumenti dopo che lo scorso settembre sono stati pubblicati in rete.

Nella giornata di oggi, intanto, la Royal Mail ha pubblicato un altro aggiornamento sul proprio sito web dove sottolinea che ancora non è possibile inviare pacchi a livello internazionale. “Royal Mail sta subendo una grave interruzione del servizio ai nostri servizi di esportazione internazionale a seguito di un incidente informatico”, si legge. “Non siamo temporaneamente in grado di spedire articoli verso destinazioni estere. Ti consigliamo vivamente di tenere temporaneamente tutte le spedizioni internazionali mentre lavoriamo per risolvere il problema. Il nostro team sta lavorando 24 ore su 24 per risolvere questa interruzione e vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni”.

In un altro rapporto, il Telegraph afferma che il ransomware avrebbe infettato i PC utilizzati dalla Royal mail per stampare le etichette doganali per le spedizioni internazionali.