Royole FlexPai 2, il foldable più economico sul mercato, è andato soldout in 1.8 secondi!

Annunciato il 22 settembre 2020 e attualmente lo smartphone pieghevole più economico sul mercato, Royole FlexPai 2 ha sorpreso tutti e venduto in Cina tutte le unità disponibili per l’acquisto in soltanto 1.8 secondi, complice il fatto che in coda per comprarlo c’erano ben 300.000 persone.

Dato che si tratta del foldable meno costoso disponibile con un prezzo di circa 1470 dollari per la versione da 8GB di RAM e 256GB di spazio d’archiviazione, è facile comprendere perché sia il più appetibile tra tutti per chi vuole provare con mano la nuova esperienza del settore smartphone. Stando a quanto riportato da GizChina e mydrivers, poco prima della vendita sono stati registrati 150.000 preordini su un numero totale di unità non ancora reso noto; ancora sconosciuta è anche la data in cui arriverà sul mercato il secondo lotto.

Ricordiamo anche le specifiche tecniche del Royole FlexPai 2: display OLED da 7,8 pollici con risoluzione 1920 x 1440 pixel e aspect ratio 4:3; processore Qualcomm Snapdragon 865 operante alla frequenza massima di 2.84 GHz; modulo da quattro fotocamere con sensore principale da 64MP; 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna, e infine una batteria da 4450 mAh con supporto alla ricarica a 18W. Tra le varie funzionalità appaiono inoltre il supporto a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e USB Type-C 3.1. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione waterOS 2.0.

Anche il nuovo Motorola RAZR 5G ha sorpreso il pubblico andando sold-out in tutto il mondo in soltanto due minuti, facendo capire che gli smartphone pieghevoli sono decisamente uno dei sogni dell’utenza.