Royole FlexPai 2 ufficiale: lo smartphone pieghevole diventa 'senza piega'

Il primo smartphone pieghevole ad arrivare sul mercato è stato Royole Flexpai. Tuttavia, quest'ultimo non è mai stato un grande successo commerciale e in molti Paesi è arrivato solamente nella sua Developer Edition. In ogni caso, sicuramente si trattava di un dispositivo interessante, motivo per cui è bene tenere d'occhio anche il suo successore.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e come potete vedere nella replica dell'evento di presentazione, dopo i rumor di qualche giorno fa, è stato svelato ufficialmente Royole FlexPai 2, dispositivo che mira a innovare la tecnologia pieghevole. Stando a quanto dichiarato dall'azienda, lo schermo è pensato per resistere a oltre 200.000 piegature ed è il 50% più luminoso rispetto a quello del primo FlexPai. Le novità principali, però, sono a livello di solidità costruttiva e design.

Royole afferma che il suo display Cicada Wing di terza generazione è in grado di far "scomparire" l'ormai classica piega che si viene a creare nello schermo degli smartphone pieghevoli. Per capirci meglio, vi consigliamo di dare un'occhiata all'immagine presente in calce alla notizia. Oltre a questo, la cerniera è stata resa molto più resistente rispetto al passato. Questo sempre stando a quanto annunciato dall'azienda.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Royole FlexPai 2, lo smartphone monta un display pieghevole da 7,8 pollici, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 operante alla frequenza massima di 2,84 GHz, una GPU Adreno 650, RAM LPDDR5 e memoria interna UFS 3.0. Non manca il supporto al 5G. Purtroppo, la società non ha in realtà svelato molte informazioni e non si sa nulla nemmeno per quanto riguarda disponibilità e prezzo di vendita. Probabilmente avremo maggiori informazioni nel corso dei prossimi mesi.



Da notare il fatto che Royole ha stretto una partnership con ZTE, quindi l'interessante tecnologia svelata oggi 25 marzo 2020 potrebbe essere utilizzata anche da altre aziende in futuro. Staremo a vedere.