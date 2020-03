Royole starebbe per lanciare il successore dello smartphone pieghevole Flexpai

Il mercato degli smartphone pieghevoli sta iniziando ad essere sempre più popolato: basti pensare al recente arrivo di Huawei Mate Xs e di Samsung Galaxy Z Flip. Ebbene, a breve potrebbe "spuntare" anche un nuovo concorrente.

In particolare, stando a quanto riportato da Gizchina e ITHome, Royole starebbe per lanciare il successore del noto smartphone pieghevole Flexpai. L'evento di presentazione dovrebbe tenersi il 25 marzo 2020 e probabilmente verrà trasmesso solamente online. Sembra inoltre che il dispositivo di seconda generazione sarebbe dovuto essere presente all'edizione 2020 del Mobile World Congress, che è stata annullata a causa del Coronavirus.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, si vocifera della possibile presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 865, ma si sa ben poco a livello di specifiche. Vi ricordiamo che l'originale Royole Flexpai è stato il primo dispositivo pieghevole ad arrivare effettivamente sul mercato.

A dir la verità, lo smartphone ha sempre strizzato l'occhio agli sviluppatori più che ai consumatori. Infatti, collegandosi al sito ufficiale dell'azienda, ancora oggi si nota la scritta "Developer Model", mentre il modello consumer viene venduto solamente in Cina. Non è chiaro se Royole voglia fare il grande salto con la seconda generazione, portandola in Europa, o meno.

Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più: il 25 marzo 2020 non è poi così lontano!