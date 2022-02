RTX 3050, in arrivo una variante a prezzo budget: avrà solo 4 GB di RAM

Dopo avervi parlato della revisione della GPU NVIDIA RTX 3050 votata all'efficienza e alla riduzione del TDP, pare che NVIDIA abbia in cantiere un'altra variante della RTX 3050, questa volta con un cambiamento ben più importante in termini tecnici: la nuova scheda grafica, infatti, dovrebbe avere una VRAM da soli 4 GB, e non da 8 GB.

L'esistenza della variante low-VRAM della RTX 3050 è stata confermata dall'inserimento di una scheda relativa alla GPU nel database di TechPowerUp. La scheda dovrebbe essere una versione a basso prezzo della RTX 3050, lanciata da NVIDIA a fine gennaio, pensata dall'azienda di Santa Clara per ridurre il gap di prezzo con la Radeon RX 6500 XT, la proposta entry-level di AMD.

Con ogni probabilità, la nuova GPU sarà basata sulle versioni mobile della RTX 3050, comparse per la prima volta lo scorso marzo sia in versione standard che in versione Ti e che erano limitate a soli 4 GB, lasciando sbigottiti molti giocatori, che temono che 4 GB di VRAM non siano sufficienti per moltissimi videogiochi moderni, nemmeno tenendo le impostazioni grafiche al minimo.

Particolarità di queste schede (e dunque anche della rumoreggiata RTX 3050 da 4 GB per desktop) è che le loro performance sono inferiore a quelle delle GPU NVIDIA di scorsa generazione, come la RTX 2060 e la GTX 1660 Ti, entrambe dotate di 6 GB di RAM. Anche AMD è stata molto criticata per il lancio di una GPU con VRAM da 4 GB, la RX 6500 XT contro cui NVIDIA spera di competere con la versione low-VRAM della RTX 3050.

A rendere ancora più simile la versione con VRAM ridotta della RTX 3050 alla controparte per dispositivi mobili è anche la scelta di utilizzare la GPU GA107, a differenza della GA106 utilizzata dalle RTX 3080 da 8 GB attualmente in commercio. In questo caso, però, NVIDIA dovrà aumentare notevolmente le frequenze di clock sia della GPU che della memoria per ottenere dei risultati accettabili in campo desktop.

La riduzione della VRAM, comunque, arriverà in parallelo ad un taglio di prezzo per la nuova variante della scheda, che dovrebbe essere messa in vendita al costo di 199 Dollari, 50 Dollari in meno della RTX 3050 standard. Non sappiamo se si tratti veramente di un affare, ma visto che la RTX 3050 è introvabile sul mercato la nuova variante potrebbe essere un buon sostituto.