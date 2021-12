RTX 3050 Desktop: trapelano online le specifiche della GPU entry level di NVIDIA

A pochi giorni di distanza dai primi rumor sull'arrivo di NVIDIA RTX 3050 per desktop, il portale VideoCardZ riporta alcuni interessanti leak sulle specifiche tecniche della GPU entry-level di NVIDIA, la cui uscita potrebbe essere abbastanza vicina: la RTX 3050 Desktop, infatti, potrebbe essere messa in vendita entro la metà del 2022.

La RTX 3050 Desktop è la seconda GPU entry-level di NVIDIA in uscita tra fine 2021 e inizio 2022, poiché a dicembre dovrebbe debuttare anche la NVIDIA RTX 2060 2021. Ad ogni modo, il noto leaker @kopite7kimi, specializzato nelle GPU di Santa Clara, ha utilizzato oggi il proprio account Twitter per fare luce sulle specifiche della scheda grafica.

In particolare, NVIDIA RTX 3050 per desktop è nota con il nome interno GA106-150, e dovrebbe avere 8 GB di memoria GDDR6 e 3072 CUDA core. Inoltre, la scheda dovrebbe essere in uscita nel secondo trimestre del 2022, secondo quanto riportato dallo stesso leaker.

La scelta di NVIDIA di dedicarsi più risolutamente al mondo del gaming entry-level dipende dalla spietata concorrenza nel settore delle GPU di fascia medio-bassa, che di recente ha visto l'ingresso, accanto alla stessa NVIDIA e ad AMD, anche di Intel. Secondo quanto riportato da alcuni leaker su Twitter, infatti, Intel starebbe lavorando alla GPU Arc A380, le cui performance potrebbero essere simili a quelle di una GTX 1650 SUPER: non si tratterebbe dunque di una scheda top di gamma, ma il suo rapporto qualità-prezzo potrebbe risultare interessante per chi desidera un PC da gaming senza troppe pretese.

Oltre a Intel, inoltre, nel primo trimestre del 2022 anche AMD dovrebbe lanciare la propria nuova proposta entry-level, la GPU Radeon RX 6500 XT, una scheda grafica Navi 24 XT con 1024 CUDA Core e 4 GB di GDDR6, caratteristiche simili a quelle rumoreggiate per la GPU Arc A380 di Intel, che però dovrebbe avere una memoria da 6 GB di GDDR6.