Questa RTX 3060 'mini' ispirata alle Founders Edition vi stupirà

Nel mondo del modding non ci sono solo Founders Edition in versione bianca, ma anche tanti altri stravaganti progetti, proprio come quello che vi mostreremo in queste righe (e immagini).

Un modder e appassionato di stampa 3D ha infatti dato vita a un progetto piuttosto particolare e soprattutto inedito. A mostrarlo in rete è stato lui in persona, su Reddit, con il nome di Clashmains_2.

Tutto parte dalla sua idea di creare un nuovo involucro per la sua RTX 3060, liberamente ispirato al design delle schede reference d NVIDIA, meglio note come Founders Edition.

Per l'esattezza, l'utente era in possesso di una custom Gainward RTX 3060 Pegasus, scheda prodotta con formato mini-ITX.

Per questo motivo il progetto è ancora più affascinante, poiché non esistono schede video reference del team verde in tale formato e pertanto si tratta di un design totalmente originale.

La scheda trae ispirazione proprio dal codice estetico della serie, con il classico perimetro di alluminio, nelle foto chiaramente stampato in 3D, quindi in PLA. Molto interessante anche la porzione superiore, con la classica texture a linee del brand, ma anche in questo caso siamo di fronte a materiale completamente plastico e prono a deformazioni. Come spiega l'utente, non si tratta di un design propriamente funzionale, ma la sostituzione della ventola originale con una Noctua da 92 millimetri sembra aver aiutato nella dissipazione.