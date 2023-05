La RTX 3060 non è la GPU più utilizzata su Steam, ma i dati premiano ancora NVIDIA

Il sondaggio hardware di Steam di marzo ha visto il debutto della RTX 4070 Ti nella classifica delle GPU più utilizzate su PC. Due mesi dopo, la hardware survey riporta un capovolgimento nelle preferenze degli utenti: la NVIDIA GeForce RTX 3060 non è più la prima scheda video per utilizzo da parte degli giocatori su Steam, cedendo il trono ad un'altra GPU.

In particolare, la RTX 3060 è scivolata al terzo posto tra le schede video più utilizzate su Steam. Se vi aspettate che il suo posto sia stato preso dalle RTX 4080, 4070 Ti, o addirittura dalla recente NVIDIA GeForce RTX 4070, però, vi sbagliereste: al contrario, sono risalite le GTX 1650 e 1060, due schede vi vecchia generazione del Team Verde, che negli scorsi mesi erano scivolate di diverse posizioni.

Attualmente, la top 5 delle GPU per numero di utenti su Steam è composta, nell'ordine, da NVIDIA GTX 1650, NVIDIA GTX 1060, NVIDIA RTX 3060, NVIDIA RTX 3060 per Laptop e NVIDIA RTX 2060. Le schede si assestano rispettivamente al 6,74%, al 5,35%, al 5,09%, al 4,93% e al 4,85% dello share complessivo dell'utenza. Nella top 20 delle GPU per PC in termini di base installata, invece, non compare alcuna RTX di serie 40.

I dati aggregati di Tom's Hardware, inoltre, ci spiegano che le RTX 40 compongono solo l'1,61% delle GPU utilizzate dai videogiocatori su Steam, mentre il grosso dell'utenza utilizza ancora una RTX di serie 30 (29,19% sommando le varie GPU che compongono la lineup), una RTX di serie 20 (10,95%), una GTX di serie 16 (15,78%) o una GTX di serie 10 (15,93%).

Il cambiamento ai vertici della classifica, che ha visto la RTX 3060 perdere ben due posizioni in un solo mese, per giunta a favore di schede video di vecchia generazione, dipenderebbe da... un errore di calcolo. Sì, avete capito bene: i dati del mese di aprile, che avevano visto la GPU del Team Verde lanciata due anni salire ai vertici della classifica, erano sbagliati. Insomma, "cancellando" i dati del mese di marzo, rilasciati a inizio aprile, la RTX 3060 non è mai stata in vetta alla classifica della hardware survey di Steam: il podio, infatti, è sempre stato diviso tra le GTX 1060 e 1650.