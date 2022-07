RTX 3070 e RTX 3070 Ti: GPU NVIDIA a prezzo di listino per i più veloci!

Nuova settimana e nuovo drop di schede video NVIDIA sui canali ufficiali. Come sempre, totalmente a sorpresa, il team verde ci propone alcuni dei suoi migliori modelli dell'attuale generazione a prezzo di listino.

Dopo il primo drop NVIDIA di luglio 2022, eccoci già al secondo, con modelli molto diversi su cui puntare.

Se la scorsa settimana a disposizione c'erano RTX 3080 e RTX 3080 Ti, questa volta a essere disponibili per il pubblico sono i modelli di fascia medio alta RTX 3070 e RTX 3070 Ti, a un prezzo rispettivamente di 549 euro e 649 euro, entrambe come sempre reperibili sul solito portale ecommerce LDLC.

Inutile ribadire quanto i prezzi proposti siano allettanti soprattutto per via dell'edizione in questione. Si tratta, infatti, della versione Founders Edition, ovvero il design di riferimento di NVIDIA.



Come sempre, per tenere traccia del drop per eventuali aggiornamenti futuri suggeriamo di dare un'occhiata anche alla pagina ufficiale, dove attualmente potrete trovare disponibili anche la RTX 3090 a 1.649 euro e la RTX 3080 Ti a 1.269 euro.

Insomma, la situazione per il mercato delle schede video sembra migliorare di giorno in giorno e finalmente sempre più giocatori possono mettere le mani sulle loro tanto anelate GPU a un prezzo ragionevole.