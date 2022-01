RTX 3080 Ti, in Cina si può vincere questa bellissima Matrix Edition

Mentre neò Belpaese il feedback non è stato dei migliori, in Asia l'iniziativa GeForce Garage è riuscita a conquistare una corposa schiera di appassionati. L'ultima fatica del 2021 dei laboratori NVIDIA è stata una RTX 3080 OverWatch Edition, ma la nuova creazione ha qualcosa di particolare.

Quella che vedete in foto, infatti, è una bellissima NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Matrix Edition, scheda dal valore commerciale che sfora abbondantemente i 1500 euro e con un MSRP di 1199 euro.

Ambita come opzione da gaming e da lavoro, questa potente GPU è stata personalizzata a partire da una Founders Edition e impreziosita con dettagli espliciti che richiamano la trilogia delle sorelle Wachowksi, tra cui la pioggia di codice "a fosfori verdi" e la rima verde attorno alla ventola superiore.

L'aspetto più intrigante di questa storia, però, è il fatto che NVIDIA l'abbia messa in palio su Weibo e verrà assegnata a un fortunato utente scelto tra i tanti che commenteranno manifestando la propria passione per i mondi di Matrix e GeForce. L'annuncio verrà effettuato il 21 gennaio e potranno partecipare, purtroppo, solo utenti residenti in territorio cinese.

Nel post dell'azienda si legge che "Questa scheda video da gaming GeForce RTX 3080 Ti personalizzata con una pioggia di codice verde rende omaggio a un classico della fantascienza. Dotata dell'architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, offre una vera esperienza "immersiva" nel mondo virtuale. Fan e giocatori, fate la vostra "scelta"! Festeggiamo il film Matrix Resurrections in uscita nazionale oggi! Questa è un'edizione limitata unica per la Cina. Se condividi questo post, dimostra il tuo doppio status di fan di Matrix e di giocatore hardcore GeForce in una frase e avrai la possibilità di vincere questa scheda grafica! L'estrazione avverrà il 21 gennaio".

Una bella iniziativa, che sicuramente renderà felice un fan della trilogia e del gaming, soprattutto in un periodo in cui trovare una scheda video è sempre più complesso. La stessa NVIDIA ha paralato della crisi dei chip per il 2022, manifestando il suo cauto ottimismo per il lancio della gamma RTX Serie 4000.