La RTX 3090 Ti è un mistero: ancora nessuna informazione su prezzi e disponibilità

Nel corso del CES 2022 di Las Vegas, NVIDIA ha presentato la RTX 3090 Ti, ma dopo aver promesso maggiori informazioni sui prezzi entro la fine Gennaio 2022, ancora non sono emersi dettagli a riguardo.

La scheda grafica, infatti, è ancora introvabile e non sappiamo nè quando arriverà nei negozi, tanto meno a quali prezzi.

Ad alimentare il mistero ci ha pensato NVIDIA, che in risposta ad una richiesta di delucidazioni da parte di The Verge si è rifiutata di fornire dettagli. "Al momento non abbiamo più informazioni da condividere sull'RTX 3090 Ti, ma ci metteremo in contatto quando lo faremo", ha dichiarato a The Verge il portavoce di Nvidia Jen Andersson.

Proprio qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato il rumor secondo cui la produzione della RTX 3090 Ti Ti sarebbe in alto mare. L'indiscrezione era stata lanciata dal canale YouTube Moore's Law Is Dead, e ripreso anche da Wccftech. Nei giorni precedenti anche TweakTown e Videocardz avevano parlato di problemi di questo tipo, ma si erano spinti addirittura oltre affermando che la società aveva pianificato il lancio della RTX 3090 Ti il 27 Gennaio 2022, ma a causa dei problemi collegati al BIOS ed all'hardware è stato ritardato.

Ad oggi, 14 Febbraio 2022, però non sono emerse ancora novità a riguardo.