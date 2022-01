RTX 3090 Ti, a che punto è la nuova top di gamma di NVIDIA? Ecco cosa sappiamo

Le recenti immagini di una misteriosa versione EVGA Kingpin della RTX 3090 Ti hanno rilanciato sul web l'entusiasmo per la nuova top di gamma di NVIDIA, una scheda video di rara potenza della quale però sappiamo ancora davvero poco o nulla.

Presentata insieme alla RTX 3050 al CES 2022 di Las Vegas, la nuova RTX 3090 Ti sarà la più potente scheda video consumer della gamma GeForce con architettura Ampere mai arrivata sul mercato. Al suo interno prenderà posto l'ultima iterazione del chip grafico NVIDIA GA102 a 8 nanometri su nodo Samsung 8N e, secondo quanto affermato dalla stessa NVIDIA, sarà in grado di sfoderare ben "40 Shader TeraFLOP, 78 RT TeraFLOP e 320 Tensor TeraFLOP". Un peso massimo anche nella memoria, con i suoi 24GB di VRAM GDDR6X a 21Gbps (oltre 1TB/s) e un TDP che dovrebbe aggirarsi intorno ai 450W, contro i 350W della RTX 3090.

Nel contesto della sua presentazione, era stato fissato un generico appuntamento per "più tardi, questo mese" per maggiori informazioni, riferendosi chiaramente a gennaio 2022 pur senza parlare di lancio o annuncio ufficiale. Tuttavia, la ben nota situazione delle catene di approvvigionamento potrebbe aver pesato sul suo percorso di produzione di massa, mentre alcune fonti intorno alla metà di gennaio suggerivano che NVIDIA avesse fermato la produzione della 3090 Ti, perlomeno temporaneamente, per alcune "problematiche legate al BIOS e all'hardware". Sempre secondo i rumor, alcuni AIB sarebbero stati addirittura costretti da questo problema a scartare numerosi PCB, accumulando ulteriore ritardo sulla tabella di marcia.

Come suggerisce la fonte, ora che il mese di gennaio si appresta ad abbassare il sipario, tuttavia, appare quanto mai chiaro che servirà ancora del tempo prima di saperne qualcosa in più.