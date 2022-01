RTX 3090 Ti, in rete le immagini della versione EVGA Kingpin con AIO

Dopo l'annuncio ufficiale della RTX 3090 Ti, il pezzo forte della gamma Ampere non è ancora arrivato sul mercato, aumentando ancor di più la curiosità del pubblico e alimentando un discreto filone di speculazioni.

Tra queste, non sono mancate indiscrezioni sui modelli custom, tra cui i leak sulla MSI RTX 3090 Suprim X, ma anche alcuni rumor che suggerivano problematiche nella produzione che avrebbero rallentato l'intera catena.

In questo contesto, in rete sono apparsi i render di quella che dovrebbe essere la versione custom Kingpin di EVGA della RTX 3090 Ti, con AIO integrato e display LCD per il monitoraggio, esattamente come la sorella RTX 3090.

Sebbene le inquadrature non ci vengano troppo in aiuto, la scheda dovrebbe adottare un connettore PCIe Gen5 singolo invece della configurazione a tripla porta a 8-pin. Dopo la fuoriuscita delle immagini, EVGA ha rilasciato il teaser ufficiale del sistema E1, in cui appare proprio questa GPU. Tuttavia, non viene specificato il modello e non vengono neanche mostrati dettagli come appunto l'alimentazione.

Nel frattempo, sul web si è iniziato a parlare anche del costo, un argomento scottante in un mercato letteralmente impazzito. Due eshop svizzeri, in particolare, hanno mostrato i prezzi della RTX 3090 Ti, decisamente elevati ma in nessun modo confermati ufficialmente, dal momento che non abbiamo ancora neanche una data d'uscita.