RTX 3090 Ti, la nuova top di gamma sarà potentissima... ma che prezzi!

Nonostante gli ultimi rumor parlassero di una presunta pausa nella produzione della RTX 3090 Ti, i produttori partner di NVIDIA e i rivenditori hanno già iniziato a prepararsi per il suo arrivo sul mercato. Per questo, non stupisce affatto che siano apparsi i primi prezzi in alcuni store europei.

A pubblicarli con così largo anticipo - ndr. dal momento che ancora non esistono date ufficiali - sarebbero stati due distributori svizzeri e uno presumibilmente tedesco, dati lingua e valuta utilizzati nello screenshot. Attualmente vale la pena ribadire che non abbiamo conferme ufficiali da parte di NVIDIA, produttore né tantomeno da parte degli store in questione, perciò si tratta di cifre da prendere con la dovuta cautela.

Di seguito i prezzi, così come apparsi online:

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X: 3201 Euro

MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO: 3129 Euro

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X: 3678 franchi svizzeri / circa 3500 euro

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X: 4111 franchi svizzeri / circa 3950 euro

Chiaramente anche in questo caso il nodo focale sarà la disponibilità, soprattutto nel caso della versione Founders Edition, solitamente venduta al prezzo consigliato da NVIDIA nei primissimi giorni dopo il lancio, ma chiaramente l'attuale condizione del mercato non permette di fare previsioni a breve o a lungo termine.

Ricordiamo che nel corso del reveal della RTX 3090 Ti, fatto da NVIDIA nel corso della sua conferenza virtuale al CES 2022, il produttore americano non si è sbottonato più di tanto nei dettagli tecnici, andando a confermare solo alcune delle specifiche già apparse in rete, come i 40 TeraFlop in precisione singola e i 24GB di memoria GDDR6X che dovrebbero arrivare fino a 1TB/s di banda su bus a 384-bit.