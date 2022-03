Le RTX 40 di NVIDIA coesisteranno con le RTX 30: colpa della crisi dei semiconduttori

Negli scorsi giorni sono comparsi in rete i primi leak sulle GPU RTX 40 di NVIDIA, che dovrebbero rappresentare un salto di qualità (e di potenza) enorme rispetto alle RTX di serie 30. Tuttavia, ciò non significa che, al lancio delle schede grafiche con architettura Ada, le GPU RTX di serie 30 scompariranno del tutto dal mercato.

Al contrario, NVIDIA sembra aver pianificato un periodo di coesistenza tra le RTX 30 e le RTX 40, stando a quanto ha suggerito la Chief Financial Officer (CFO) dell'azienda Colette Kress durante un'intervista rilasciata nel corso della Conferenza "Technology, Media and Telecom" di Morgan Stanley. A quanto pare, dunque, l'architettura Ampere e l'architettura Ada saranno destinate a convivere per qualche tempo sugli scaffali dei negozi, il che porterà all'abbassamento dei prezzi delle GPU RTX di serie 30.

La decisione di NVIDIA dipende dalla crisi dei semiconduttori, esacerbata dalla pandemia da Coronavirus, che ha imposto negli ultimi anni la coesistenza "forzata" nei negozi delle RTX di serie 30 con quelle di serie 20. Secondo Kress, "abbiamo mantenuto disponibili entrambe le GPU per fornire delle scorte sempre maggiori ai nostri giocatori. La cosa potrebbe continuare in futuro, è stato un successo con Ampere e decidere cosa fare man mano che andiamo avanti".

Negli ultimi mesi, NVIDIA ha mantenuto la RTX 2060 come GPU entry-level accanto alle RTX di serie 30, i cui prezzi sono rimasti consistentemente al di sopra del MSRP. Anche in campo mobile, NVIDIA pubblica ancora device con la propria GPU RTX 2050. Allo stesso modo, con la serie 40 potremmo vedere un lancio iniziale di RTX 4090, 4080 e 4070, supportato dalle proposte entry level delle GPU Ampere 3060 e 3050, che saranno sostituite dagli omologhi della serie successiva solo qualche mese dopo, quando il mercato si sarà stabilizzato.

In generale, comunque, Kress ha spiegato che questa politica aziendale non continuerà all'infinito, e che anzi NVIDIA potrebbe liberarsene quando la crisi dei chip terminerà definitivamente. A riguardo, la CFO dell'azienda di Santa Clara ha spiegato che "crediamo che le forniture di schede video miglioreranno di trimestre in trimestre quest'anno. Ci sentiamo in una posizione solida guardando alla seconda metà del 2022". Insomma, entro il 2022 la crisi dei semiconduttori potrebbe essere solo un lontano ricordo. Intanto, comunque, NVIDIA ha subito un grave attacco hacker da parte del gruppo LAPSUS$, che ha portato a galla i primi dettagli delle prossime GPU dell'azienda per consumatori e datacenter.