RTX 4060 Ti da 16 GB: spuntano i primi prezzi, sono da capogiro

Il lancio della nuova classe "60" di NVIDIA si è portato dietro non poche polemiche, non solo per la collocazione economica di alcuni di questi modelli, ma anche per via delle memorie a disposizione. Il "meno" controverso da questo punto di vista, però, potrebbe essere anche quello di minor successo.

Già da giorni si parla dello scarso interesse nella produzione della RTX 4060 Ti da 16GB da parte degli AIB di NVIDIA, segno di un posizionamento non ideale per questa variante della RTX 4060 Ti, fin troppo vicina economicamente alla RTX 4070, che già di base ha un profilo di memoria superiore, con i suoi 12 GB su bus a 192-bit.

La scheda in questione, la RTX 4060 Ti da 16 GB, dovrebbe arrivare sugli scaffali in queste settimane e le novità non sono certo esaltanti. Le ultime, in particolare, parlano di cifre praticamente in linea con la RTX 4070, rendendola per certi versi ancora meno appetibile.

Questo perlomeno secondo le informazioni pubblicate da ITHome, secondo cui la variante STRIX della RTX 4060 Ti da 16 GB (per l'esattezza, si tratta della custom top di gamma di Asus, che notoriamente è più cara delle altre varianti) avrebbe un costo di 4699 RMB, al cambio 592 euro, mentre la RTX 4070 Founders Edition in Cina costa 4799 RMB (605 euro). Difficile pensare che letteralmente per una manciata di euro si possa preferire tale modello, soprattutto se pensiamo che le custom della RTX 4070 sono ormai reperibili anche a cifre inferiori rispetto all'MSRP di NVIDIA.

Insomma, la strada per la RTX 4060 Ti da 16 GB sembra decisamente in salita. Riuscirà a convincere i fan? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Per chi se la fosse persa, intanto, ecco la nostra recensione della RTX 4060 Ti Founders Edition.