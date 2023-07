RTX 4060 Ti da 16GB, sul mercato potrebbero arrivare pochissime custom

Il lancio delle RTX 4060 Ti è stato accolto in maniera piuttosto contrastante da parte del pubblico, tra chi era entusiasta all'idea di provare l'efficienza e le tecnologie di Ada Lovelace sotto i 500 euro e chi, invece, ha storto il naso per via dei profili di memoria.

In effetti, anche nella prova sul campo in alcuni frangenti la scelta di dotare queste schede di un bus particolarmente limitato ha mostrato il fianco a critiche; tuttavia, in larga parte si è trattato di casi isolati.

A pesare maggiormente, soprattutto per l'uso in alta risoluzione, è proprio la dimensione del framebuffer, a cui NVIDIA ha deciso di rispondere annunciando una variante della scheda da 16GB, sempre col medesimo bus da 128-bit.

La scheda, il cui arrivo è previsto per il mese di luglio, potrebbe arrivare però in quantità minori del previsto, poiché potrebbe non aver incontrato il favore dei partner del team verde. Stando alle parole di Andreas Schilling, alcuni AIB non sarebbero molto interessati alla produzione e promozione di questa scheda per via della sua estrema vicinanza di prezzo con la RTX 4070.

Per citare il noto giornalista, "la RTX 4060 Ti da 16 GB di memoria video dovrebbe avere un solo scopo: zittire le critiche sul fatto che 8GB non sono abbastanza (vi dirò un segreto: è vero!). Ma il modello più carrozzato non sembra molto attraente in termini di prezzo e posizionamento".

Insomma, è ancora presto per tirare le somme ma a quanto pare potremmo assistere a un lancio particolarmente sottodimensionato rispetto alle attese del pubblico. Che sia arrivato il momento del riscatto definitivo della RTX 4070?

Nel frattempo, ricordiamo che anche la RTX 4060 ha ricevuto una tiepida accoglienza: pensate, in uno store giapponese al day one si è presentata una sola persona!