RTX 4060 Ti da 16GB, prezzi in picchiata: già scesa sotto MSRP

Nel corso delle settimane antecedenti al lancio in sordina della RTX 4060 Ti da 16GB si è sviluppato un lungo dibattito in merito ai prezzi delle versioni custom di maggior caratura, con cifre giudicate troppo vicine a quelle della RTX 4070.

Nonostante ciò, la scheda può comunque trovare la sua collocazione in alcuni particolari segmenti, anche e soprattutto per la sua efficienza e per l'abbondante framebuffer. Non è un caso, del resto, che Asus abbia lanciato ben tre RTX 4060 Ti ProArt da 16GB, dedicate in maniera piuttosto esplicita ai creator.

Al netto delle polemiche, tuttavia, nel corso dei giorni si sta assistendo a un graduale assestamento dei prezzi di mercato, che stanno diventando in alcuni casi anche molto interessanti. In Germania, per esempio, la RTX 4060 Ti Ventus 3X OC prodotta da MSI viene già proposta su Mindfactory a 519 euro, cifra di gran lunga inferiore anche al prezzo consigliato da NVIDIA, cioè 549 euro.

Anche questa cospicua riduzione di prezzo, però, non sembra aver convinto del tutto il pubblico, tanto che nelle 24 ore successive all'aggiustamento sono stati venduti appena 10 pezzi.

Insomma, la domanda per le schede al di sotto della RTX 4070 sembra lontana dalla definizione di "mainstream", ma in assenza di numeri ufficiali è ancora presto per tirare le somme sulla generazione in corso.

Nel frattempo, NVIDIA si sta concentrando molto anche sulle tecnologie, come vi abbiamo raccontato nella nostra prova di Portal Prelude RTX con RTX IO, tecnologia che abilità le potenzialità di DirectStorage anche su Vulkan.