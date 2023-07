RTX 4060 Ti da 16GB parte in salita: questo modello costa più della 4070

Il lancio in sordina della RTX 4060 Ti da 16GB non è di certo stata l'unica peculiarità di questo evento commerciale, caratterizzato anche da una lunga serie di polemiche riguardanti la sua appetibilità e il prezzo di listino.

Del resto, si è molto parlato di prezzi particolarmente elevati per la RTX 4060 Ti da 16GB, una scheda la cui collocazione la rende poco interessante per chi guarda più alle prestazioni del chip che alla dimensione del framebuffer, rendendo di gran lunga preferibile la sorella maggiore, di cui vi abbiamo parlato nella recensione della RTX 4070 Founders Edition.

Tuttavia, ciò che probabilmente molto pochi si aspettavano era di leggere per la 4060 Ti da 16GB cifre non vicine ma addirittura superiori rispetto a quelle della RTX 4070. È il complicato destino dei modelli custom di fascia più elevata, che spesso finiscono per costare cifre difficili da digerire per il pubblico più interessato al rapporto prezzo/prestazioni.

A far parlare di sé, in queste ore, è stato un modello ben preciso e in molti avranno già capito a quale ci riferiamo, ovvero alla ROG Strix RTX 4060 Ti da 16GB, avvistata in Germania a partire da 649 euro per la variante senza overclock, rispetto ai 669 euro di MSRP della RTX 4070.

Il problema è che la RTX 4070 è già arrivata sul mercato da mesi e ha avuto modo di compiere il suo primo ciclo di assestamento dei prezzi, perciò i modelli cosiddetti "MSRP" (fatta esclusione per le Founders Edition) iniziano a trovarsi anche nuove nei dintorni dei 600 euro, sempre in Germania.