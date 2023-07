La RTX 4060 Ti 16GB secondo Asus: tre modelli PROART, la GPU dei creator?

Nonostante si parli di un possibile scarso interesse degli AIB per la 4060 Ti 16GB, Asus sembra voler cavalcare anche questo lancio con entusiasmo, proponendo non una ma ben tre custom solo per la versione PROART per creator.

Per l'esattezza, si tratterebbe di tre varianti della medesima scheda, con diversi livelli di overclock:

PROART - 2565 /2535 MHz (OC/Default)

PROART Advanced Edition - 2580 / 2550 MHz (OC/Default)

PROART OC Edition - 2685 / 2655 MHz (OC/Default)

Tutte e tre mostrano la medesima livrea, che riprende a grandi linee quanto già visto in questa generazione durante il reveal della RTX 4080 PROART, una scheda che a sua volta si ispira per forme alla versione Strix e per colori al classico codice estetico della gamma per creator.

In tutti i modelli ci sarà un formato triventola, che potrebbe effettivamente risultare sovradimensionato per la scheda in questione (qui trovate la recensione della RTX 4060 Ti Aorus, altra scheda triventola con temperature mai superiori ai 65 °C).

Tra le peculiarità del modello PROART, segnaliamo l'assenza del connettore 12VHPWR di nuova generazione, a cui Asus ha evidentemente preferito il classico 8-pin di vecchia generazione per evitare di dover utilizzare adattatori di sorta.

Proprio come le altre PROART, anche qui sarà possibile beneficiare di tre mesi di abbonamento a Adobe Creative Cloud inclusi nel prezzo.