La RTX 4060 Ti di Colorful è da record: è la GPU da 16 GB più piccola al mondo

I prezzi della NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti stanno scendendo molto rapidamente, a causa di una partenza non proprio entusiasmante sul mercato. Nonostante ciò, la versione iGame Mini della RTX 4060 Ti realizzata da Colorful potrebbe colpire molti fan grazie a delle dimensioni davvero ridotte.

Come riporta Tom's Hardware, la Colorful iGame RTX 4060 Ti Mini da 16 GB misura soli 199,5 millimetri di lunghezza, candidandosi al record per la scheda grafica da gaming più piccola al mondo, almeno nella fascia della GPU con VRAM da 16 GB. Nelle stesse misure, inoltre, è disponibile anche la versione con 8 GB di VRAM della medesima scheda.



Non solo: Colorful ha applicato un leggero overclock di fabbrica alla frequenza della memoria, garantendo così alla GPU l'appellativo "OC". Sfortunatamente, però, la scheda video non è compatibile con il form factor Mini-ITX, dal momento che la sua altezza, pari a 145 millimetri, è leggermente eccessiva per permettere di incastrare la componente in un PC Mini-ITX.



In realtà, Colorful ha lanciato una GPU ancora più piccola negli scorsi mesi, la RTX 4060 Mini-V, con una lunghezza di soli 170 millimetri. La scheda, però, ha frequenze nettamente inferiori e una VRAM dimezzata rispetto alla versione "Ti", la quale necessita di un sistema di raffreddamento più ingombrante, che porta le dimensioni della scheda ad un totale di 199,5 x 145 x 45,8 millimetri.



Anche in termini di overclock, il produttore cinese ha in realtà migliorato minimamente le specifiche della GPU: la frequenza massima della scheda è a 2.580 MHz, soli 40 MHz in più delle specifiche "di fabbrica" della componente. Si tratta di un incremento veramente minimo, pari a meno del 2% della frequenza totale, che però porta con sé un aumento del TDP di 5 W. Difficile dire perché Colorful abbia adottato una soluzione simile: un clock inferiore, magari, avrebbe consentito di implementare un sistema di raffreddamento più piccolo, che così avrebbe permesso di utilizzare la GPU nei PC Mini-ITX.