RTX 4060 Founders Edition fotografata: farà giustizia alla RTX 3060?

Il taglio di prezzo per RTX 4080 e 4090 prepara la strada al terzo lancio delle RTX Serie 40. Dopo le due flagship e la RTX 4070 Ti, infatti, ci avviciniamo finalmente alla fascia media e al segmento mainstream.

A guidare lo scaglione dovrebbe essere la RTX 4070, la cui presentazione ad aprile 2023 sembra ormai quasi certa, ma iniziano ad apparire scatti relativi anche ai gradini più bassi. Osservata speciale in tal senso è la RTX 4060, che è apparsa in foto nelle ultime ore facendo partire un nuovo giro di ipotesi sul resto della gamma. In effetti, in foto si vede chiaramente un design di tipo Founders Edition per la RTX 4060; qualora la notizia fosse confermata, sarebbe una sorpresa: nel 2021, infatti, la RTX 3060 è stata lanciata senza Founders, quindi senza edizioni di riferimento a trainarne le vendite.

Oltre a stuzzicare gli entusiasmi per questa possibilità, le foto hanno portato a ipotizzare anche che si possa trattare in realtà della versione Ti, nonostante le scritte non lascino troppo spazio all'immaginazione. A ogni modo, si tratterebbe di un'ottima notizia, perlomeno per garantire che almeno sui canali ufficiali la disponibilità sia accompagnata da prezzi in linea con l'MSRP. Allo stato attuale non esiste alcuna conferma in merito e non è certo che vedremo mai una FE per la fascia XX60. Purtroppo, la stessa incertezza vige anche per la RTX 4070, mentre la RTX 4070 Ti è stata lanciata solo in versione custom.