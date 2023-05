RTX 4060 Ti inizia ad apparire nei negozi: ecco i prezzi delle prime custom

Neanche il tempo di scoprire i più recenti benchmark della RTX 4060 Ti, che in rete già iniziano ad apparire le prime inserzioni sugli ecommerce di tutto il mondo, in netto anticipo rispetto al giorno fissato per il definitivo approdo sugli scaffali.

Preannunciata durante il reveal della famiglia RTX 4060, infatti, la giornata da segnare sul calendario è quella del 24 maggio 2023, con un prezzo per l'Italia di 449 euro per la Founders Edition, ma quanto costeranno le custom?

In questo ci vengono incontro, appunto, proprio i prezzi americani scovati in rete in queste ore, relativi alle varianti prodotte da GIGABYTE. Tenendo presente che l'MSRP fissato da NVIDIA per questa scheda in dollari è di 399$, è interessante vedere come almeno un modello venga proposto proprio a questa cifra. In totale, le schede apparse sono cinque:

GIGABYTE RTX 4060 Ti Eagle (non-OC): MSRP: 399 dollari

GIGABYTE RTX 4060 Ti Eagle OC: MSRP: 419 dollari

GIGABYTE RTX 4060 Ti Gaming OC: MSRP: 429 dollari

GIGABYTE RTX 4060 Ti Aero OC: MSRP: 449 dollari

GIGABYTE RTX 4060 Ti Aorus Elite: MSRP: 469 dollari

A giudicare da queste cifre, quindi, probabilmente solo la Aorus Elite andrà a superare quota 500 euro, mentre la Aero OC dovrebbe aggirarsi proprio su questa fascia di prezzo.

Ancora nulla, invece, sui modelli che verranno proposti dagli altri AIB, eccezion fatta per le RTX 4060 Ti di MSI, già presentate dopo l'annuncio di NVIDIA e che presumibilmente verranno proposte a cifre in linea con quelle di GIGABYTE.