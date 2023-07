Ecco la nuova RTX 4060 di Lenovo, è davvero piccolissima

La piccolissima RTX 4060 di Gigabyte non è più sola: anche Lenovo ha progettato una RTX 4060 mini-ITX ma con un formato decisamente più tradizionale e, soprattutto, con due ventole in meno della proposta di Gigabyte.

Non siamo di fronte a un modello low profile, infatti, poiché Lenovo ha preferito approcciare il design del suo nuovo modello in maniera più conservativa, semplicemente riducendo all'osso la lunghezza della scocca e del PCB.

Il frontale è sobrio e pulito. Sul lato libero è presente la scritta GeForce RTX 4060, mentre sull'altro c'è il classico connettore PCI-Express.

Per mantenere questa compattezza e semplificare il Cable Management, Lenovo ha spostato il connettore di alimentazione sul lato corto, ma si tratta sempre di un comune connettore a 8-pin di vecchia generazione. La dissipazione è affidata a una singola ventola da 90 millimetri, mentre sul dorso non è presente alcun backplate, con PCB a vista.

Si tratta di un modello essenziale e compatto, che troverà il suo senso all'interno del segmento OEM sui sistemi desktop del brand cinese, come visibile in calce. Il modello di PC che ospiterà la nuova RTX 4060 è il Lenovo IdeaCentre GeekPro, inizialmente dedicato al mercato asiatico a un prezzo di circa 900 dollari. Non sappiamo se tale macchina arriverà mai anche dalle nostre parti ma, nel frattempo, ricordiamo che è ancora in offerta il Lenovo IdeaPad Gaming 3, un notebook molto interessante con i5 e RTX 3050.