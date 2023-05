RTX 4060 Ti già sotto MSRP: ecco dove comprarla in Italia

Sono passate esattamente 24 ore dalla pubblicazione su queste pagine della recensione della RTX 4060 Ti Founders Edition, nuovo innesto nella famiglia RTX 40 Series che guarda alla fascia media e alla risoluzione target 1080p, ma dove acquistarla?

Ebbene, proprio allo scoccare del 24 maggio 2023 sono partite le vendite della scheda video, sia per quel che riguarda la versione reference sul sito del produttore che sui canali che supportano la distribuzione dei modelli custom, sviluppati dai partner AIB di NVIDIA (per esempio, le RTX 4060 Ti custom prodotte da MSI).

Se per le versioni personalizzate vi rimandiamo ai principali canali, quali negozi di elettronica, Amazon Italia ed eShop specializzati, la versione Founders Edition può essere acquistata direttamente sullo shop NVIDIA al prezzo consigliato dal team verde, vale a dire 449 euro.

La vendita avverrà come sempre tramite il rivenditore autorizzato per l'Italia, LDLC, che tra l'altro a catalogo propone anche le più gettonate varianti custom (qui l'elenco su LDLC).

Interessanti, a tal proposito, alcuni modelli proposti dallo store, che scendono al di sotto del MSRP ufficiale. Parliamo, ad esempio, della Asus Dual e della Gainward Pegasus, vendute a 439,95 euro, sebbene attualmente esaurite.

Sempre allo stesso prezzo, la MSI Ventus X2 Black è tutt'ora in stock a 439,95 euro su LDLC, mentre per la Zotac Twin Edge e per la PNY VERTO c'è da mettere in conto un'attesa inferiore ai sette giorni.