Ecco la RTX 4060 più piccola del mondo: ha addirittura tre ventole

Mentre continuano a tenere banco le polemiche sui prezzi delle RTX 4060 Ti da 16GB, in arrivo in questi caldi giorni di luglio 2023, una sorpresa arriva da Gigabyte, che potrebbe essere sul punto di lanciare una custom molto particolare.

La scheda in questione sarebbe la RTX 4060 in questo caso e, forte di un'efficienza termica straordinaria (di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione della MSI RTX 4060 Ventus), potrebbe arrivare sul mercato con un'edizione low profile già vista per altri prodotti, però di fascia decisamente inferiore. L'edizione low profile di Gigabyte, infatti, è stata già avvistata per la Radeon RX 6400 e per la GTX 1650, ma l'architettura Ada Lovelace e l'efficienza del chip AD107 potrebbero consentire di ottenere le stesse dimensioni ma con le performance di nuova generazione della RTX 4060, oltre a tutti i benefici tecnologici del caso, tra cui il DLSS3 con Frame Generation.

Potete osservarla in questa notizia ed è evidente come si tratti di una scheda video particolarmente compatta, nonostante la presenza di tre ventole, principale differenza rispetto alle low profile già viste in passato. Questo dovrebbe garantire performance termiche accettabili anche se permane qualche riserva sull'utilizzo intensivo in gioco. La scheda tuttavia potrebbe tornare particolarmente utile in sistemi SFF a bassissimo litraggio, oppure come adattatori grafici per gli streamer che utilizzano un doppio setup e vogliono sfruttare il potenziale di encoding/decoding AV1 della RTX 4060.