La RTX 4060 sarà più piccola della Ti? L'ha svelato ufficialmente MSI

Oltre al reveal del laptop MSI con Mercedes-AMG, il dragone taiwanese ha mostrato numerose altre novità, una più sorprendente dell'altra a dire il vero, a partire da una sorpresa che decisamente in pochi si aspettavano di trovare esposta direttamente alla fiera.

Nello stand MSI, infatti, tra i vari prodotti più o meno recenti presentati dall'azienda, c'era anche una RTX 4060 "nascosta in piena vista". Quella immortalata dai ragazzi di HardwareUnboxed, come recita il cartellino, è la versione Ventus X2 Black della scheda "liscia" annunciata a maggio e in arrivo sugli scaffali nel mese di luglio insieme alla RTX 4060 Ti da 16 GB.

Nel frattempo abbiamo già avuto modo di parlarvi della sorella maggiore nella recensione della RTX 4060 Ti, ma questa "apparizione" ci consente di apprezzare anche la piccola di casa un po' più da vicino, riservandoci - in questo caso sì - molte meno sorprese.

In effetti, la RTX 4060 si mostra dimensionalmente identica alla RTX 4060 Ti, perlomeno confrontando le versioni Ventus X2, ma sicuramente anche altri brand proporranno soluzioni dimensionalmente simili tra loro. Sarà interessante invece andare a testarne il comportamento, poiché già la Ti si è dimostrata straordinariamente efficiente, fredda e poco energivora, perfetta per sistemi a basso litraggio.

Non ci aspettiamo di vederne altre a stretto giro, perciò l'appuntamento rimane fissato per il mese di luglio. Nel frattempo, però, potrebbe interessarvi scoprire come MSI ha risolto il problema dei cavi che si sciolgono sulle RTX 4090.