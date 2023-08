GeForce RTX 4060 a prezzo non esagerato? Ecco l'offerta su ASUS TUF Gaming F15

Siete alla ricerca di un notebook da gaming dal prezzo non esagerato che possa accompagnare le vostre sessioni di gaming? Su Amazon potrebbe esserci ciò che cercate, visto che in quel contesto è stata avviata un'offerta su ASUS TUF Gaming F15 che può attirare l'attenzione di coloro che sono alla ricerca di un dispositivo di questo tipo.

Approfondendo l'offerta attiva nel contesto del portale di Amazon, il modello ASUS TUF Gaming F15 FX507ZV4 viene ora venduto a un costo pari a 1.499 euro (selezionando il modello da 1TB) mediante la versione italiana del popolare store e-commerce. Si apprende che in precedenza il prezzo consigliato era di 1.999 euro, quindi ciò a cui si fa riferimento è uno sconto di 500 euro.



La scheda tecnica di ASUS TUF Gaming F15 FX507ZV4#B0BSLLMD1N include un processore Intel Core i7-12700H, affiancato da una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria GDDR6 dedicata (che per più di qualcuno rappresenterà il "clou" dell'offerta, tra Ray tracing e DLSS 3). Di mezzo ci sono inoltre 16GB di RAM DDR4 e 1TB di M.2 SSD PCIe 4.0 NVMe. Il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home, mentre il pannello ha diagonale di 15,6 pollici, risoluzione 1920 x 1080 pixel e refresh rate di 144Hz.

Dalla tastiera con retroilluminazione RGB alla webcam 720p, passando per il supporto all'Adaptive Sync e all'audio surround virtuale a 7.1 canali, l'ASUS TUF Gaming F15 FX507ZV4#B0BSLLMD1N cerca di configurarsi come una soluzione versatile, potenzialmente in grado di inserirsi nella quotidianità di un buon numero di persone. Questo anche in ambito scolastico, visto il Back to School.