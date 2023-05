RTX 4060 Ti e Radeon RX 7600: ecco i benchmark, anche in Ray Tracing

Inutile girarci attorno: il reveal della RTX 4060 Ti ha raccolto sensazioni piuttosto contrastanti nel pubblico, sicuramente entusiasta per la prima proposta con Ada Lovelace al di sotto dei 500 euro, pur sollevando dubbi sulla longevità, soprattutto lato memorie.

Non solo la quantità, 8GB per il taglio "standard", ma anche il bus da 128-bit: fattori che potrebbero mettere in discussione una scheda altrimenti perfettamente capace e sulla carta molto efficiente.

Al suo fianco, sempre nel mese di maggio dovrebbe essere il turno della prima proposta di fascia media per AMD, la vociferata Radeon RX 7600 con architettura RDNA3. Su entrambe le schede si è detto tutto e il contrario di tutto, ma finalmente abbiamo modo di dare un'occhiata a qualche numero, grazie a una serie di punteggi ottenuti dalle due schede nella suite di 3DMark raccolti dai ragazzi di Videocardz in giro per la rete:

TimeSpy

RTX 4060 Ti - 13395

RTX 3060 Ti - 11723

RTX 3060 - 8732

RX 7600 - 10687

RX 6650 XT - 10010

RX 6600 XT - 9694

RX 6600 - 8149

TimeSpy Extreme

RTX 4060 Ti - 6287

RTX 3060 Ti - 5722

RTX 3060 - 4096

RX 7600 - 5079

RX 6650 XT - 4562

RX 6600 XT - 4413

RX 6600 - 3713

SpeedWay

RTX 4060 Ti - 3176

RTX 3060 Ti - 2950

RTX 3060 - 2171

RX 7600 - 1949

RX 6650 XT - 1673

RX 6600 XT - 1652

RX 6600 - 1401

FireStrike

RTX 4060 Ti - 33596

RTX 3060 Ti - 29504

RTX 3060 - 22298

RX 7600 - 30925

RX 6650 XT - 29546

RX 6600 XT - 28702

RX 6600 - 23682

FireStrike Extreme

RTX 4060 Ti - 15873

RTX 3060 Ti - 14377

RTX 3060 - 10436

RX 7600 - 14571

RX 6650 XT - 13552

RX 6600 XT - 13297

RX 6600 - 10967

FireStrike Ultra

RTX 4060 Ti - 7357

RTX 3060 Ti - 7239

RTX 3060 - 5059

RX 7600 - 7126

RX 6650 XT - 6755

RX 6600 XT - 6617

RX 6600 - 5349

Stando a questi numeri, sia in raster che in Ray Tracing, appare evidente come il gap tra la RTX 3060 Ti e la RTX 4060 Ti sia, come ammesso dalla stessa azienda, non superiore al 15% (in realtà in questi test si arriva massimo al 12%) a parità di tecnologie, tendendo ad assottigliarsi vistosamente quando si aumenta la risoluzione fino al 4K dove, in Fire Strike Ultra, si riduce appena al 2%.

Diametralmente opposto il discorso sulla Radeon RX 7600, scheda che sembra mostrare un vistoso balzo gen-over-gen sulla RX 6600 e che, al contrario, aumenta all'aumentare della risoluzione, fino al 25% di Fire Strike Ultra e comunque in generale mai inferiore al 20%.

Confrontandole tra loro, invece, il margine oscilla tra il 20-25% nei test in DX12 e Ray Tracing per assottigliarsi su Fire Strike.

È ancora presto per tirare le somme. Si tratta di due prodotti molto diversi tra loro e con target relativamente distanti, sebbene entrambe puntino al FullHD come dichiarazione d'intenti.