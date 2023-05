RTX 4060 Ti, in rete altre conferme sull'hardware: ecco tutte le specifiche

In seguito alla doppia conferma di 4060 Ti e RX 7600 da parte di GIGABYTE, è davvero difficile pensare che queste schede video non siano realmente in arrivo. A ulteriore conferma di ciò, nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli proprio sulla prossima scheda video midrange di NVIDIA.

A prendere la parola è stato il solito momomo_us che, però, stavolta non si è servito di fonti anonime per darti qualche dato sulla RTX 4060 Ti, bensì di quello che dovrebbe essere uno screenshot catturato direttamente dal sito web di un retailer, che avrebbe messo in chiaro anche le frequenze operative di queste nuove schede.

Si tratta, per l'esattezza, di un retailer russo non meglio identificato, che ha messo a listino una serie di schede video prodotte da Palit (che vanno ad aggiungersi alle precedenti custom della RTX 4060 Ti già apparse in rete) con range di frequenze dai 2.310 ai 2.685 MHz, mostrando nel primo dato 200 MHz in meno rispetto ai precedenti rumor, ammesso che questi dati siano corretti.

Confermato anche il taglio di memoria, pari a 8 GB di tipo GDRR6, che potrà contare su un bus a 128-bit per una larghezza di banda di 288 GB/s.

È ancora presto per stabilire se questo profilo di memoria sia sufficiente o meno per lo scopo ma, considerando esclusivamente il target di riferimento della scheda, sarà sicuramente in focus in termini di prestazioni complessive.