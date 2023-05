Quali RTX 4060 avranno la versione Founders Edition? Ecco dove comprarle

Il lancio della famiglia RTX 4060 è stato accolto con entusiasmo da chi sperava finalmente di mettere le mani su una scheda video con architettura Ada Lovelace a un prezzo inferiore ai 500 euro, in attesa del definitivo arrivo sugli scaffali.

Tuttavia, al momento non tutte le componenti della nuova classe XX60 arriveranno sul mercato e la prima a rendersi disponibile sarà solo la RTX 4060 Ti da 8GB. Dovremo aspettare una non meglio precisata finestra temporale nel mese di luglio 2023, poi, per avere la possibilità di acquistare la RTX 4060 "liscia" e la RTX 4060 Ti da 16GB.

Ma verranno proposte tutte quante anche in versione Founders Edition, acquistabile direttamente sul sito ufficiale? La risposta è no, poiché solo una delle tre verrà prodotta in edizione reference e stiamo parlando proprio della prima delle tre, la RTX 4060 Ti da 8GB.

La RTX 4060 e la RTX 4060 Ti da 16GB, invece, arriveranno sul mercato solo tramite AIB in versione rigorosamente custom: ciò significa che da un lato non avremo la possibilità di comprarla dal produttore, ma dall'altro non è da escludere che già al lancio possano esserci sorprese sul prezzo e sulle dimensioni. Insomma, staremo a vedere. Nel frattempo ricordiamo che, a giudicare dall'intensificarsi dei rumor sulla Radeon RX 7600, potrebbe scattata l'ora della fascia media anche in casa AMD.