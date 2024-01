RTX 4070, 4070 Ti e 4080 SUPER: ecco i prezzi in euro delle nuove NVIDIA

Il primo giorno del CES 2024 è stato tutto a tinte verdi: dal palco di Las Vegas, infatti, NVIDIA ha presentato le RTX 40 SUPER, un refresh che alza ulteriormente l'asticella delle prestazioni nel gaming per la fascia alta. Ma quali saranno i prezzi?

La RTX 4070 SUPER, che ha un costo in dollari identico a quello della RTX 4070 (che ora scende a 549 dollari), nel Vecchio Continente costerà 679 euro, rispetto ai 669 euro del prezzo iniziale della RTX 4070. Il nuovo prezzo in euro della RTX 4070 non è ancora noto, ma la scheda resterà a listino.

La RTX 4070 Ti SUPER verrà proposta dai partner a partire da 909 euro, al posto del prezzo consigliato della RTX 4070 Ti che, invece, partiva da 919 euro. In questo caso, però, non ci sarà la possibilità di acquistare una versione reference.

La RTX 4080 SUPER è la scheda che ha subito la modifica di prezzo più sensibile, passando dai 1.479 euro della RTX 4080 agli attuali 1.129 euro.

Quanto alle date d'uscita, le tre schede non approderanno sugli scaffali contemporaneamente. In particolare, la RTX 4070 SUPER arriverà il 17 gennaio, mentre la RTX 4070 Ti SUPER è attesa per il 24 gennaio. Infine, la RTX 4080 SUPER verrà distribuita ufficialmente a partire dalla giornata del 31 gennaio 2024.