RTX 4070 in arrivo? Spunta una nuova data, è vicinissima

Se le recenti foto della GPU AD104 non lasciano troppo spazio all'immaginazione, il dibattito sulla collocazione della RTX 4070 nell'attuale lineup di NVIDIA è tuttora oggetto di dibattito, sia a livello prestazionale che economico.

Auspicabilmente, il mistero non dovrebbe durare ancora per molto: secondo gli ultimi rumor emersi in rete, infatti, la data da segnare sul calendario sarebbe quella del 13 aprile, giorno in cui il team verde dovrebbe presentare al mondo il suo nuovo innesto con architettura Ada per il segmento desktop.

A mettere in giro questa voce è stato il noto leaker hongxing2020, che aveva già correttamente previsto la data di lancio delle precedenti schede video della stessa serie e persino delle RTX Serie 30.

Nonostante il recente lancio delle RTX Serie 40 per notebook, in cui figuravano non solo la RTX 4070 ma anche le sorelle minori RTX 4060 e RTX 4050, in questo caso non si sa ancora nulla sul resto della lineup nella fascia mainstream e la sua esclusione dai rumor più recenti sembra avvalorare l'idea che non ci saranno novità in tal senso ancora per diversi mesi, continuando a procedere in maniera leggermente diversa rispetto alla roadmap di Ampere.

Due anni fa, infatti, NVIDIA presentò in una singola occasione a fine 2020 tutte le proposte dalla RTX 3070 alla RTX 3090, mentre a gennaio già si iniziava a parlare della RTX 3060, poi arrivata sugli scaffali a febbraio 2021.