RTX 4070 'blower'? Sì, grazie: la nuova proposta di PNY

Il Computex 2023 ci sta riservando una serie decisamente lunga di sorprese, soprattutto lato hardware, dove abbiamo già avuto modo di osservare l'interessante concept Asus per una RTX 4070 senza cavi di alimentazione.

Passeggiando tra gli stand della fiera di Taipei, i ragazzi di GDM hanno avvistato un'altra RTX 4070 meritevole di attenzioni. Parliamo di un modello custom di PNY e, a dirla tutta, si tratta del primo modello RTX Serie 40 dotato di sistema di dissipazione di tipo Blower.

Neanche a dirlo, la scheda si chiama PNY GeForce RTX 4070 Blower Edition con ventola da 82 mm e dimensioni pari a 278.4 x 119.4 x 40 mm, per un totale di due slot occupati. Date le dimensioni, la scheda sembra prestarsi molto bene per sistemi SFF con una clearance in lunghezza inferiore ai 30 cm di lunghezza. Per esempio, se parliamo di case "sandwich", sono da escludere quelli che montano l'alimentatore sul frontale a pieno spessore.

Per il resto, si tratta di una soluzione sicuramente interessante per chi apprezza il genere, che gradualmente sta andando a scomparire dalle proposte dei principali AIB per fare spazio a schede di tipo open, più o meno compatte.

Nel caso della RTX 4070, sarà particolarmente interessante vedere il comportamento termico di un sistema blower applicato ad Ada Lovelace, dato che si tratta di un'architettura molto efficiente sia in termini di consumi che di produzione di calore.