RTX 4070, clamoroso: avrà un connettore di vecchia generazione?

Messa da parte per il momento la questione relativa ai tagli di memoria di RTX 4070 e RTX 4060, torniamo a parlare proprio delle novità in canna per la divisione hardware di NVIDIA, perché le ultime voci di corridoio potrebbero far piacere agli irriducibili dei "vecchi standard".

Si parla, in particolare, della possibilità che la RTX 4070 venga lanciata non soltanto con il connettore 12VHPWR a 16-pin ma anche in versioni dotate di connettore tradizionale a 8-pin. Ci troviamo quindi davanti a un punto di svolta da parte del team verde, che potrebbe dare quindi un margine di discrezionalità ai suoi partner AIB nella produzione di modelli custom di questa scheda.

Questi rumor sarebbero oltretutto corroborati dalle foto del presunto packaging di una RTX 4070 prodotta da Inno3D, emerse in rete in seconda battuta dopo le prime voci che parlavano di tale possibilità.

Ricordiamo che la data su cui ormai la rete sembra essere concorde è quella del 13 aprile 2023, mentre per quel che riguarda le differenze con la sorella maggiore RTX 4070 Ti (che inizialmente era stata proposta come RTX 4080 da 12 GB, poi cancellata) riguardano il core count, che passa dai 7680 Core CUDA della GPU AD104-400 ai 5888 della AD104-251, e il TGP che scende a 200-225W (a seconda del connettore) rispetto ai 285W della RTX 4070 Ti.