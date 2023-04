RTX 4070, continuano i leak: ecco le custom di Zotac, Gigabyte e MSI

Negli scorsi giorni, le RTX 4070 di MSI erano apparse in rete in seguito ma non necessariamente a causa del massiccio attacco informatico ai danni della compagnia.

Oltre a confermare le custom di MSI, una nuova ondata di foto mette in chiaro quali versioni risponderanno all'appello anche per altri brand, tra cui Zotac e Gigabyte, in prima linea anche per questa RTX Serie 40. Oltretutto, ricordiamo che la RTX 4070 potrà avere il connettore classico in alcune proposte, al fianco di altre che invece adotteranno l'ormai "standard" 12VHPWR.

Per MSI presenzieranno, oltre alle già note Ventus 3X e Gaming Trio, anche la compatta Ventus 2X biventola e una versione Suprim con allestimento premium.

Zotac, invece, dovrebbe proporre almeno una Twin Edge OC e Palit una Dual OC, entrambe biventola come la Ventus 2X di MSI e che sembrano suggerire finalmente una riduzione nelle dimensioni per la famiglia Ada Lovelace.

Gigabyte, a sua volta, potrà contare almeno su quattro varianti, ovvero Aero, Eagle, Gaming e WindForce, tutte ritratte nei render che trovate in calce. In questo caso, però, vale la pena notare che non ci sono proposte biventola.

Insomma, l'attesa sembra ormai prossima a concludersi e i ragazzi di Videocardz ricordano che la data "incriminata" dovrebbe essere quella del 13 aprile.