RTX 4070 'liscia': spunta una foto del box, c'è la Founders Edition?

Ada Lovelace è ormai il presente già per molti utenti e tantissimi stanno ancora valutando se la nuova generazione di NVIDIA può o meno rappresentare la giusta scelta al netto delle polemiche sul pricing, che si spera possano cessare con l'arrivo del resto della lineup.

Oltre alla appena presentata RTX 4070 Ti, infatti, secondo alcune voci di corridoio non mancherebbe molto all'annuncio di ulteriori opzioni per la neonata Serie 40.

Si parla, in particolar modo di due modelli di fascia media e medio-alta, per ora inedite. Gli ultimi rumor si sono concentrati sul possibile annuncio di RTX 4070 e RTX 4060 Ti, entrambe presumibilmente basate sul chip AD104 e tutte e due mirerebbero ai 200-250W di TGP. L'incognita a oggi, semmai, riguarda la presenza o meno di modelli reference, vista l'assenza di un'edizione FE per la RTX 4070 Ti.

In rapida successione rispetto alle prime voci, arrivano anche delle interessanti foto a corredo, che sembrerebbero rispondere affermativamente a questo dubbio perlomeno per una delle due schede.

Quelle che state osservando sono le presunte foto del box della RTX 4070 Founders Edition, pubblicate inizialmente da RedGamingTech. Come si può notare, non è stato fotografato solo il frontale ma anche il resto della scatola, incluse alcune specifiche tecniche del nuovo modello, sebbene in parte tagliate.

Sul box si legge che la scheda richiederà un PSU di "00W", in parte tagliato e presumibilmente il numero mancante è un 7, per un totale consigliato di 700W su PCIe Gen5, quindi dovrebbe essere confermata la presenza di un connettore 12WHPWR con adattatore biforcato per due 8-pin in dotazione. Inoltre, è possibile leggere parte delle dimensioni, ovvero una larghezza di 112 mm.

Entrando nel campo delle ipotesi, la RTX 4070 potrebbe avere 5888 Core CUDA, quindi un chip decisamente ridimensionato rispetto all'AD104-400 della RTX 4070 Ti, confermandone invece i 12 GB di memoria GDDR6X con le medesime specifiche della sorella maggiore. Quanto alla data di lancio, è plausibile ipotizzare una finestra a cavallo tra la fine del Q1 e l'inizio del Q2, con un inizio della fase di produzione di massa che dovrebbe essere fissato per febbraio del 2023.

Inutile dire che gran parte del suo successo sarà determinata dal collocamento in termini di prezzo, ricordando che a questo punto è difficile pensare che verrà allineata ai 549 euro di partenza della RTX 3070. Nel frattempo, suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della RTX 4070 Ti.