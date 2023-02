RTX 4070 per notebook in arrivo: poco più di una RTX 3070?

Dopo aver osservato le performance della RTX 4090 laptop overclockata, in grado di raggiungere e superare la RTX 3090 Ti Desktop-Class, torniamo a occuparci di laptop per via di alcune novità che riguardano, invece, l'imminente arrivo del resto della gamma.

In particolare, si parla della RTX 4070 e delle sue possibili prestazioni in relazione alla scorsa generazione. Sin dall'annuncio il dibattito è ruotato principalmente intorno alle specifiche di questa GPU e della sorella minore RTX 4060, per le quali è stato scelto un chip grafico di fascia più bassa rispetto a quanto proposto in passato, oltre a un core count inferiore.

Nonostante ciò, la nuova architettura sembra comunque riuscire a tenere le due SKU entro i livelli attesi, perlomeno secondo i test di Mechrevo.

I punteggi di TimeSoy e FireStrike ottenuti dallo specialista asiatico sembrano dipingere il quadro di un salto gen over gen a doppia cifra, tra l'11 e il 15% per la RTX 4070 e tra il 25 e il 30% per la RTX 4060.

Chiaramente, i benchmark sintetici lasciano il tempo che trovano nella stima delle prestazioni reali delle schede, ma senza dubbio ci aiutano a comprendere quale sarà il loro collocamento, pur ricordando che in questa generazione più che sulla potenza bruta NVIDIA si è voluta concentrare su una forte efficienza termica ed energetica, come dimostrato anche nella nostra recensione della RTX 4090 laptop.