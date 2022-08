RTX 4070, NVIDIA rimescola le carte in tavola: cambiano ancora le specifiche tecniche

Solo pochi giorni fa, il CEO di NVIDIA ha confermato che le RTX 40 sono vicine. Oggi, invece, un leaker sembra stabilire l'esatto opposto, ovvero che NVIDIA non avrebbe ancora scelto la configurazione hardware della RTX 4070, la cui uscita dovrebbe essere programmata tra poco più di un mese.

La notizia arriva dal leaker Kopite7Kimi, solitamente ritenuto affidabile nel settore delle schede video. L'esperto spiega che NVIDIA starebbe valutando due configurazioni hardware per la RTX 4070, una dotata di 10 GB di VRAM con bus a 160-bit, e l'altra con 12 GB di VRAM e bus a 192-bit. Entrambe le configurazioni sono state rumoreggiate più e più volte nel corso degli ultimi mesi.

Al momento, secondo Kopite7Kimi, NVIDIA starebbe lavorando su ben quattro SKU, e non su due come tradizionalmente avviene: le due coppie sarebbero gli SKU 340 e 341 e gli SKU 336 e 337. Ciascuna coppia di SKU dovrebbe essere composta da una scheda video Founders Edition e una scheda per gli AIB, che potrebbe cioè essere semi-customizzata prima di arrivare sul mercato: per esempio, nella coppia 340/341, l'SKU 340 potrebbe essere quello della RTX 4070 Founders Edition, mentre l'SKU 341 potrebbe essere destinato agli AIB. Analogamente, l'SKU 336 potrebbe essere quello impiegato direttamente da NVIDIA, mentre l'SKU 337 potrebbe essere destinato ai suoi partner.

In teoria, gli SKU 340 e 341 dovrebbe avere una GPU AD104-400 completa, con 7.680 CUDA Core e 12 GB di memoria GDDR6X insieme ad un bus da 192-bit, per un bandwidth complessivo di 504 GB/s. Invece, gli SKU 336 e 337 dovrebbero avere una GPU AD104 in formato cut-down con 7.168 CUDA Core e 10 GB di memoria GDDR6X, insieme ad un bus da 160-bit, per un bandwidth complessivo di 420 GB/s.

NVIDIA, dunque, dovrà scegliere tra le due coppie di SKU, adottandone solo una per la RTX 4070. Ciascuna coppia di SKU, poi, arriverà con un TBP diverso: la variante della GPU con memoria da 12 GB dovrebbe avere un TBP da 285 W, mentre l'altra ne avrà uno da 250 W. Si tratta in ogni caso di una riduzione rispetto al TBP originariamente previsto per la scheda, pari a 300 W.