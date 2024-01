RTX 4070, NVIDIA taglia il prezzo in Euro: è diventata la nuova best buy?

Il lancio della RTX 4070 SUPER ha messo in discussione un tassello della "vecchia" lineup di NVIDIA: in occasione del suo arrivo sugli scaffali, finalmente anche le sorti della RTX 4070 in Italia sono state definite ufficialmente.

Nonostante negli USA fosse ormai chiaro che la RTX 4070 Founders Edition sarebbe stata destinata a rimanere nella proposta del gigante verde a un prezzo ribassato, infatti, non era ancora stato definito il suo MSRP in Italia e più in generale in Europa.

Con l'arrivo sulla piazza della nuova RTX 4070 SUPER, però, NVIDIA ha avuto modo di ritoccare verso il basso anche il prezzo della sua sorella minore, che a partire dal 17 gennaio 2023 avrà un prezzo di partenza al pubblico pari a 619 euro, che andrà a sostituire i precedenti 669 euro con uno sconto di ben 50 euro.

Questo prezzo varrà per la Founders Edition, che potrete acquistare sullo store ufficiale NVIDIA a seconda della disponibilità, ma anche i partner avranno a listino dei modelli aderenti al nuovo MSRP, per fare spazio alla versione SUPER che occuperà, invece, la precedente fascia di prezzo, più vicina ai 700 euro.

Nel frattempo, ricordiamo che su queste pagine è già uscita la recensione della RTX 4070 SUPER, una scheda che compie quel salto prestazionale che molti appassionati stavano aspettando.