RTX 4070 senza segreti: più economica ed efficiente, ecco tutti i rumor

Nelle scorse settimane, un clamoroso rumor suggerì che la RTX 4070 sarebbe costata meno del previsto, puntando al MSRP della RTX 3070 Ti con molte armi in più sotto il cofano, a partire da un'efficienza energetica di gran lunga superiore.

Sotto la scocca dovrebbe esserci il chip AD104 con un core count decisamente inferiore rispetto alla RTX 4070 Ti, pur conservando lo stesso profilo di memoria, quindi 12 GB GDDR6, sempre su bus a 192-bit a 21 Gbps, ma la banda dovrebbe essere ridotta da 608 a 504 GB/s. Al netto di ciò, potrebbe seriamente trattarsi della scheda più interessante dell'intera lineup insieme alla flagship RTX 4090.

Gli ultimi rumor, oltre a confermare il prezzo MSRP di 599 dollari (per l'Europa per la RTX 3070 Ti in origine erano 619 euro, poi aumentati a 649), suggeriscono anche consumi molto ridotti: Videocardz suggerisce, al netto dei 200W di TGP, una media consumi in-game di 186W (tra l'altro, la RTX 4070 dovrebbe avere il "vecchio" connettore su alcune custom), sebbene si tratti di numeri tutti da verificare e che non trovano conferma attualmente in nessun comunicato ufficiale del brand.

Dopo la tiepida accoglienza riservata alla RTX 4080 e alla RTX 4070 Ti, questa scheda si spera che possa davvero cambiare le sorti della generazione mettendo sul piatto un'efficienza elevata a un prezzo finalmente avvicinabile per il pubblico più ampio, il tutto affiancato dalle tecnologie proprietarie tra cui il DLSS3, che in questa fascia di prezzo potrebbe seriamente fare la differenza.