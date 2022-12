RTX 4070 Ti sei tu? NVIDIA Francia pubblica le specifiche complete!

Se i benchmark della RTX 4090 Laptop lasciano poco spazio all'immaginazione, mostrando specifiche di classe desktop e performance di assoluto spessore, anche NVIDIA potrebbe aver rivelato qualche segreto, regalandoci le probabili specifiche della rumoreggiata RTX 4070 Ti.

A svelare i suoi misteri, secondo quanto emerso, è stato il portale francese del produttore, il quale nel corso della giornata del 30 dicembre 2023 avrebbe pubblicato e prontamente tutti i principali parametri di questa scheda video.

C'è da dire che sono stati giorni complicati per NVIDIA, che già aveva indirettamente confermato l'esistenza della RTX 4070 Ti tra i requisiti di NVIDIA Omniverse.

Stavolta scopriamo finalmente qualcosa in più, dalla memoria on-board pari a 12 GB di tipo GDDR6X ai 7680 Core CUDA, passando per il massimo clock reference di 2.61 GHz. Dati che vanno in qualche modo a confermare quanto già emerso in rete in passato e perfettamente sovrapponibili a quelli annunciati da NVIDIA nel corso della presentazione delle RTX Serie 40, con particolare riferimento alla versione poi cancellata da 12 GB della RTX 4080.

Sempre sul portale francese è anche apparsa un'infografica priva di numeri sulle prestazioni della scheda versus la RTX 3080 da 12 GB. I giochi presi in esame sono Flight Simulator, Warhammer 40.000: Darktide e Cyberpunk 2077, mostrando un miglioramento clamoroso dell'esperienza grazie al DLSS3 che riesce a raddoppiare e nell'ultimo caso anche a triplicare il framerate rispetto al solo utilizzo del DLSS2 con preset Quality.