RTX 4070, tutte le specifiche in rete: la nuova scheda NVIDIA su GPU-Z

Se non vi è bastata la conferma di NVIDIA sulla RTX 4070, ci penserà GPU-Z a raccontarvi qualcosa in più sull'esistenza e sulle specifiche di questa interessante scheda video, il cui arrivo è dato ormai per imminente.

Lo strumento di validazione di GPU-Z ha infatti confermato non solo che siamo di fronte a un prodotto reale, fatto e finito, ma anche le sue specifiche, core count incluso.

Ad apparire in rete è stata la scheda tecnica completa di un modello prodotto da Zotac, pertanto stiamo guardando a una scheda video custom e non a una reference, o Founders Edition.

La scheda, secondo quanto emerso, dovrebbe avere 5888 Core CUDA, confermando quindi i rumor sul numero di core e persino sul taglio di memoria: a bordo, secondo GPU-Z, ci saranno 12 GB di memoria video di tipo GDDR6X su bus a 192-bit per una banda da 504 GB/s, esattamente lo stesso della RTX 4070 Ti già sul mercato e leggermente inferiore rispetto alla RTX 3070 Ti, che poteva contare su 608 GB/s su bus a 256-bit.

La scheda Zotac (e qui probabilmente le differenze con un'eventuale reference ci saranno) presenterebbe 1920 MHz di base clock e boost fino a 2535 MHz. Se la memoria per qualcuno potrebbe essere motivo di preoccupazione, il target di NVIDIA con questa scheda dovrebbe comunque restare quello del gaming a 1440p con qualche soddisfazione in 4K da ottenere anche e soprattutto grazie al Deep Learning e alle potenzialità di Frame Generation del DLSS3.

Una cosa appare ormai certa: il prezzo sarà più basso del previsto e, secondo alcune fonti, la RTX 4070 costerà 599 dollari. Sebbene questo la ponga al di sopra della RTX 3070, si tratta comunque di un rialzo marginale e che può trovare ampia giustificazione nella crisi internazionale.