La RTX 4070 Ti SUPER convince il mercato: ottime vendite, male la Radeon RX 7600 XT

È passata una settimana dal lancio della RTX 4070 Ti SUPER di NVIDIA in tutto il mondo, e già arrivano i primi dati di vendita della scheda video di nuova generazione. A quanto pare, la RTX 4070 Ti SUPER sta vendendo molto bene in tutto il mondo, al contrario della Radeon RX 7600 XT di AMD.

Come spiega il profilo X di TechEpiphany, la RTX 4070 Ti è la GPU bestseller della linea RTX 40, superando anche la scheda video più popolare delle scorse settimane, ovvero la RTX 4060 Ti, almeno presso alcuni rivenditori internazionali. Benché i dati siano riferiti solo alla prima settimana dal lancio della componente, essi indicano delle ottime performance di vendita per la scheda. Non a caso, nella nostra recensione della RTX 4070 Ti SUPER abbiamo particolarmente apprezzato il suo elevato rapporto prezzo-performance.

Grazie all'apporto della RTX 4070 Ti SUPER, inoltre, le schede grafiche NVIDIA hanno superato le GPU di AMD in termini di vendite settimanali, specie nella fascia alta (sulla quale però il Team Rosso non si è particolarmente concentrato negli ultimi mesi). Tuttavia, la Radeon RX 7800 XT resta tra le schede più vendute nella fascia al di sotto dei 500 Euro, grazie anche ai recenti sconti operati da diversi retailer internazionali.

Sia NVIDIA che AMD hanno dunque di che gioire, ma entrambe le compagnie sembrano avere anche delle GPU che stanno performando al di sotto delle aspettative in termini di vendite. il lancio della RTX 4070 SUPER è infatti stato pessimo, e il suo dato sembra confermarsi negativo anche dopo alcune settimane dall'inizio delle vendite sui principali mercati globali.

Per quanto riguarda AMD, invece, la Radeon RX 7600 XT non è piaciuta particolarmente al pubblico: la Radeon RX 7600 XT è stata lanciata in parallelo con la RTX 4070 Ti SUPER del Team Verde, ma non ha goduto di un successo comparabile a quest'ultima. Al contrario, sembra che molti rivenditori internazionali si stiano concentrando su altre schede del Team Rosso come la Radeon RX 6750 GRE, laddove quest'ultima è disponibile.