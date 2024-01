RTX 4070 Super già sotto MSRP in Europa: le vendite deludono?

In linea con un lancio tutt'altro che esaltante per la RTX 4070 Super, la nuova scheda video da gaming per il 1440p di NVIDIA starebbe già iniziando a scendere di prezzo, anche per quanto riguarda il nuovo.

I primi avvistamenti in tal senso arrivano direttamente dall'Europa, dove alcuni store specializzati polacchi, tedeschi e austriaci avrebbero fatto partire le prime iniziative "promozionali" per la nuova nata della casa verde.

In particolare, si parla dei rimodellamenti di prezzo che avrebbero portato le prime custom al di sotto del MSRP comunicato dal produttore. Ad esempio, su X-Kom (Polonia) la versione Gainward Ghost è passata da 2.999 a 2.849 Zloty, per uno sconto del 5% rispetto al prezzo di riferimento (le Founders Edition costano, infatti, proprio 2.999 Zloty, poco più di 685 euro).

Discorso simile per DiTech, in Austria, dove la Inno3D Twin X2 scende a 629,54 euro rispetto ai 659 euro richiesti da NVIDIA, mentre lo store tedesco CSV propone la medesima custom a 643,17 euro, a fronte di un MSRP identico. Rispettivamente, quindi, in Austria e in Germania questa scheda sarebbe scesa del 4,6 e del 3% rispetto al prezzo reference.

Nonostante gli elementi siano ancora troppo pochi per decretarne il successo o la sconfitta sul mercato, è chiaro che questi risultati dipingono un quadro leggermente diverso rispetto all'accoglienza riservata alla RTX 4070 lo scorso anno.