RTX 4070 SUPER, primi benchmark la esaltano: ha senso la 4070 'liscia'?

Con l'arrivo del teaser ufficiale di NVIDIA sulle nuove SUPER si chiude un cerchio durato mesi, tra rumor, indiscrezioni e voci di corridoio. Tuttavia, sembra esserci ancora spazio per leak e speculazioni.

Mentre ci avviciniamo a grandi falcate all'attesissimo appuntamento con NVIDIA al CES 2024, infatti, in rete sono già spuntati dei benchmark che sembrerebbero fare riferimento alla RTX 4070 Super.

Pur premettendo che allo stato attuale non vi sono conferme in merito, però, i punteggi apparsi sembrerebbero in qualche modo confermare tutte le teorie che si sono fatte nel corso delle ultime settimane. Su Geekbench 5.5.1, la RTX 4070 Super avrebbe strappato un punteggio di 219.237 nel CUDA Score e di 195.384 nella prova OpenCL, con test condotti su macchina dotata di CPU AMD Ryzen 9 7950X3D e 32 GB di RAM DDR5.

Questi punteggi la posizionerebbero grossolanamente al centro tra la RTX 4070 e la RTX 4070 Ti, mostrando un miglioramento a doppia cifra sulla sorella minore (fino a circa il 12%), cedendo il passo alla Ti con un margine tra il 4% e il 6%.

Questo, unito al fatto che la RTX 4070, a quanto pare, dovrebbe rimanere a listino, confermerebbe l'idea che anche da parte di NVIDIA ci fosse la consapevolezza su tale gap da colmare. Un gap che dovrebbe considerarsi colmato anche quando e se arriverà sul mercato la vociferata RTX 4070 Ti Super (che invece dovrebbe rimpiazzare la versione "liscia"), in virtù di un miglioramento che, stando ai rumor, non dovrebbe essere troppo determinante.