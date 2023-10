La RTX 4070 Super sarà una RTX 4080? Ecco le specifiche delle nuove 'Super'

È notizia di ottobre 2023 quella di un possibile lancio delle RTX 40 Super e protagoniste di questo refresh dovrebbero essere RTX 4080, RTX 4070 Ti e RTX 4070, con la prima delle tre che rimane tra gli osservati speciali.

Del resto, è stato inizialmente proprio un rumor sull'esistenza della RTX 4080 Super a lanciare l'"allarme" su questo clamoroso refresh di metà generazione per NVIDIA, in attesa della presentazione dell'architettura di prossima generazione che andrà ad alimentare le RTX Serie 50. Ma come sarà fatta questa scheda?

Nelle ultime ore, in rete sono apparse quelle che dovrebbero essere le specifiche della midgen di NVIDIA, che conta upgrade non solo sul chip, ma anche sulla memoria e relativo bus.

La RTX 4080 Super, per esempio, dovrebbe passare dal chip AD103 all'AD102, con 20GB di memoria GDDR6X al posto dei 16GB dell'attuale modello e per giunta su bus da 320-bit anziché 256.

Altrettanto corposo dovrebbe essere anche il refresh della RTX 4070, che passerebbe dal chip AD104-250 al più prestante AD103, con taglio di memoria che da 12GB GDDR6X passerebbe a 16, su bus aumentato da 192 a 256-bit. Curiosamente, quindi, al netto di un core count ancora da definire, di fatto la RTX 4070 Super andrebbe a ricalcare le specifiche dell'attuale RTX 4080.