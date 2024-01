RTX 4070 SUPER Unboxing: ecco le prime foto della nuova GPU NVIDIA

La prima giornata del CES 2024 ha portato in dote l'annuncio delle nuove RTX Serie 40 SUPER, un vero e proprio "refresh" rispetto alla lineup inaugurata alla fine del 2022. In anteprima rispetto alla recensione, per cui ci vorrà ancora qualche giorno, possiamo mostrarvi la scheda nel suo nuovo look.

L'esperienza di unboxing è formalmente la stessa delle altre Founders Edition di questa generazione, ovvero un parallelepipedo ad apertura diagonale, uno scrigno che mette in bella mostra la nuova scheda come un piedistallo. La scheda, però, mostra sin dal primo sguardo diverse novità rispetto al design che caratterizza la versione "liscia" della RTX 4070: la nuova RTX 4070 SUPER, infatti, si presenta allo sguardo in una colorazione total black, ancora più elegante, con bordi metallici completamente neri, così come la cornice a "X" e le scritte che caratterizzano il modello.

La nuova 4070 SUPER ha le stesse dimensioni della RTX 4070, con una ventola superiore e inferiore delle stesse dimensioni. Complessivamente, il design del dissipatore resta invariato, se non fosse per la colorazione a singola tonalità. Anche l'ingresso a 16-pin per l'alimentazione rimane nello stesso punto, risultando particolarmente comoda da interfacciare con il connettore nativo o con l'adattatore (incluso in dotazione anche in questa versione). Non ci resta che darci appuntamento al 17 gennaio 2024, quando la scheda debutterà ufficialmente sul mercato e i primi fortunati appassionati potranno acquistarla. A questo proposito, ecco i prezzi in euro delle nuove RTX 4070, 4070 Ti e 4080 SUPER.