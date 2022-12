La RTX 4070 Ti è già in vendita in Europa e il prezzo non vi piacerà

I più recenti benchmark della presunta RTX 4070 Ti indicano una scheda video a dir poco straordinaria lato prestazioni, il cui punto prezzo però potrebbe rivelarsi determinante per un successo nei confronti delle dirette avversarie, le top di gamma RX 7900 XT e XTX di AMD.

Mentre gli appassionati di tutto il mondo sono con il fiato sospeso in attesa di scoprire cosa presenterà NVIDIA al CES 2023 (e questa scheda video potrebbe essere proprio tra le protagoniste assolute), in un singolo Paese europeo non si può dire la stessa cosa.

In Serbia, a quanto pare, un negozio non si è fatto troppe remore a esporre le nuove RTX 4070 Ti in vetrina, mettendole di fatto già in vendita prima ancora del reveal ufficiale.

La versione che vedrete in calce è la Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming, ma il negozio serbo non è l'unico ad aver rotto eventuali "embarghi" dato che anche in Costa Rica qualcuno si è divertito a fare un castello di RTX 4070 Ti Gaming X Trio di MSI. Anche in questo caso si tratta di un negozio.

Tornando nei balcani, la RTX 4070 Ti esposta in Serbia viene venduta a 154.999 dinari, l'equivalente di circa 1.400 euro. Non arrivano grandi notizie, quindi, dall'altro lato dell'Adriatico, ma potrebbe trattarsi anche di una mera speculazione pre-lancio.